Previsioni meteo: vento forte e possibili mareggiate lungo le coste della Puglia

BARI - Dalle ore 00:00 del giorno 28 febbraio 2024 e per le successive 24 ore, il meteo prevede venti da forti a burrasca sud-orientali lungo le coste esposte della regione pugliese. Queste condizioni meteo potrebbero generare mareggiate lungo le coste, quindi è consigliabile prestare attenzione e adottare le precauzioni necessarie, specialmente per coloro che si trovano nelle zone costiere.Inoltre, dalle ore 00:00 del giorno 28 febbraio 2024 e per le successive 24 ore, è prevista un'allerta gialla per rischio vento su Puglia centrale adriatica, bacini del Lato e del Lenne e Puglia centrale bradanica. Ciò significa che ci si aspetta un aumento dell'intensità del vento in queste zone, anche se non al livello di emergenza. Tuttavia, è comunque consigliabile prestare attenzione, soprattutto per le attività all'aperto e per la navigazione marittima.Si consiglia di rimanere aggiornati sulle condizioni meteorologiche locali tramite fonti ufficiali e di seguire eventuali avvisi o disposizioni delle autorità competenti per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.