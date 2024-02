Molfetta, a SPAZIOleARTI il concerto 'In viaggio dagli States a Napoli' del duo Savio Vurchio e Peppe Fortunato

MOLFETTA - A SPAZIOleARTI prosegue con successo la stagione “JAZZ & CO. IN THE THEATRE” con la cura artistica di Guido Di Leone con un nuovo prezioso appuntamento fuori programma.Sabato 2 marzo alle ore 21,00 il duo di SAVIO VURCHIO e PEPPE FORTUNATO presenterà “IN VIAGGIO DAGLI STATES A NAPOLI”.Un appassionante viaggio musicale tra due continenti affidato al talento di SAVIO VURCHIO, voce soul della nostra terra che incanta e travolge.Il cantante, noto anche per le fortunate partecipazioni a diversi programmi televisivi di successo, ha al suo attivo esperienze nell’ambito del soul, rhythm and blues e funky ed una passione per i classici partenopei.In questa serata duetterà con PEPPE FORTUNATO alle tastiere ed interpreterà intramontabili brani di alcuni grandi autori che hanno influenzato la sua carriera tra cui Ray Charles, Stevie Wonder, Sting, Otis Redding, Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo ed altri in un salotto musicale di coinvolgenti atmosfere ed irresistibili armonie. Un live a cui non mancare.Si accede con prenotazione.Info e prenotazioni: SpazioLeArti- Via Pia 57/59 - Molfetta - tel. 340.8643487 – 080.2373275 www.spaziolearti.it