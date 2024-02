Mecna, il rapper sarà protagonista dal 6 al 10 marzo a Base Milano

MILANO - Mecna torna a esibirsi live in una veste unica e originale. Sono già sold out le date dell’8 e 9 marzo di MECNA 360 - LOVE MUSIC & ART EXHIBITION, la residency prodotta da Vivo Concerti che vedrà una delle voci più interessanti della scena rap italiana protagonista dal 6 al 10 marzo 2024 a BASE Milano.

Le date dell’8 e 9 marzo sono già sold out, i biglietti per le serate di mercoledì 6, giovedì 7 e domenica 10 marzo sono disponibili online su vivoconcerti.com.

Per rendere ancora più esclusiva l’esperienza di ogni sera - ciascuna che prende il nome da un titolo di una sua canzone - diversi ospiti si alterneranno sul palco al fianco di Mecna creando duetti del tutto inediti.

Oltre all’aspetto musicale che presenterà ogni sera un concerto completamente inedito, avrà luogo una mostra immersiva e multimediale curata da Mecna stesso. Nei corridoi della sala saranno presenti rarità artistiche come fotografie inedite, tavole, grafiche, oggetti iconici della sua carriera, ma anche installazioni multimediali che daranno la possibilità di passare una serata diversa, non solo assistendo ad un classico concerto, ma vivendo un'esperienza a 360 gradi all’interno del mondo di Mecna. Tra le tante attività ci sarà la possibilità di acquistare del custom merchandising creato appositamente per l’evento.