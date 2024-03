Assalto notturno all'ufficio postale di Mariotto: bottino in corso di quantificazione

BITONTO - Un forte boato ha svegliato gli abitanti di Mariotto, frazione di Bitonto, nella notte tra sabato e domenica. Intorno alle 4:20, ignoti hanno fatto esplodere lo sportello del bancomat dell'ufficio postale di via Roma, provocando una forte esplosione che ha divelto lo sportello e scaraventato i detriti a decine di metri di distanza.Sul posto sono intervenuti tempestivamente la Polizia, la Securpol, la Scientifica e il 118. L'esplosione ha causato danni ingenti all'ufficio postale, ma fortunatamente non ha provocato feriti. Una coppia di anziani di circa 90 anni che abita sopra l'ufficio postale è stata visitata dal personale sanitario per precauzione, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.I malviventi sono riusciti a portare a termine il colpo e a impossessarsi del denaro contenuto nel bancomat. Il bottino è ancora in corso di quantificazione, ma si stima che ammonta a diverse migliaia di euro.Le indagini sull'accaduto sono affidate alla Polizia Scientifica che sta analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di individuare i responsabili.L'assalto all'ufficio postale di Mariotto ha destato grande preoccupazione tra i cittadini della frazione che chiedono maggiori controlli e misure di sicurezza per evitare che episodi del genere si ripetano in futuro.