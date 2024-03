A Mesagne 'Passione, Morte e Resurrezione di Gesù Cristo'

- Una sacra rappresentazione che racconta la storia di fede, cultura e tradizioni coltivata negli anni dal Comitato Cittadino "Passione, Morte e Resurrezione di Gesù Cristo" di Torre Santa Susanna. L’iniziativa si svolgerà a Mesagne domenica 24 marzo con il seguente itinerario: alle ore 17:00 partenza da piazza Orsini del Balzo, via Castello, via dei Dormio, piazza Sant’Anna dei Greci, piazzetta dei Ferdinando, vico dei Moneo, via Federico II Svevo, Porta Nuova, via Martiri della Libertà, via Antonio Profilo fu Tommaso, via Geofilo, piazza Matteotti, via L.A Resta, largo Ubaldo Lay, via Albricci, piazza IV Novembre.