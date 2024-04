Carlos Montalván nominato Direttore del Corpo di Ballo dell'Opera di Tirana

LECCE - Carlos Montalván, celebre ballerino cubano e direttore della Scuola del Balletto del Sud con sede a Lecce, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento: è stato nominato Direttore Artistico del Corpo di Ballo del Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto dell’Albania (TKOB).La carriera di Montalván è stata caratterizzata da numerosi successi e riconoscimenti fin dai suoi esordi. Nato a Camaguey, Cuba, nel 1984, ha studiato danza classica e moderna presso rinomate istituzioni cubane, ottenendo diplomi e riconoscimenti già in giovane età. La sua esperienza artistica è stata arricchita da collaborazioni con artisti di fama internazionale e da numerose interpretazioni di ruoli principali in spettacoli di danza classica e contemporanea.Dal 2007 Montalván ha fatto parte del Balletto del Sud di Lecce, diretto da Fredy Franzutti, contribuendo con il suo talento a numerose produzioni e spettacoli di successo. Oltre alla sua carriera di ballerino, Montalván si è dedicato anche all'insegnamento della danza, dirigendo la Scuola del Balletto del Sud e formando numerosi talenti nel corso degli anni.La nomina di Montalván a Direttore del Corpo di Ballo del TKOB rappresenta un ulteriore traguardo nella sua carriera artistica e professionale. Il Balletto del Sud, insieme al suo direttore Fredy Franzutti, esprime la massima soddisfazione per questa prestigiosa opportunità e augura a Montalván il massimo successo in questa nuova importante posizione.Carlos Montalván, che da anni ha fatto della Puglia la sua casa e ha contribuito significativamente alla crescita della danza nella regione, rappresenta un esempio di talento e dedizione nel mondo della danza. La sua nomina al TKOB è un riconoscimento del suo impegno e della sua eccellenza artistica, e siamo certi che porterà un contributo significativo alla scena della danza internazionale.