Aggressioni infermieri, Galante (M5S): 'Audizioni con OPI, ASL e dipartimento Salute per capire come intervenire'

BARI - “L’ennesima aggressione ai danni di un operatore sanitario non può lasciarci indifferenti. Ieri due infermieri dell’ospedale Di Venere hanno riportato diverse ferite. L’ultimo di una serie di episodi, ormai purtroppo diventati quotidiani in tutta la Puglia. Chiederò l’audizione di tutti gli OPI provinciali, dei direttori generali delle ASL e dei dirigenti del dipartimento Salute per capire sia nel breve che nel medio periodo quali provvedimenti adottare. Serve una cabina di regia permanente in Regione per capire come intervenire in maniera sistematica, e come riorganizzare la rete dell’emergenza - urgenza sempre più in affanno. Il mio grazie va una volta di più agli infermieri e a tutti gli operatori sanitari per il grande lavoro quotidiano: serve agire per garantire adeguate condizioni lavorative”. Cosi il capogruppo del M5S Marco Galante.