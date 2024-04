Fondazione Petruzzelli: Concerto del Pianista Emanuele Arciuli

BARI - Nell'ambito della Stagione Concertistica 2024, la Fondazione Petruzzelli presenta il rinomato pianista internazionale Emanuele Arciuli in concerto. L'evento si terrà domenica 7 aprile alle 19:00 presso il Teatro Petruzzelli di Bari.Il programma del concerto prevede esecuzioni di brani musicali di grande spessore artistico. Arciuli proporrà al pubblico l'interpretazione di due opere significative: "Andante e variazioni in fa minore" di Franz Joseph Haydn e "People united will never be defeated", 36 variazioni per pianoforte basate su "El pueblo unido jamás será vencido" del compositore Frederic Rzewski.Emanuele Arciuli è uno dei pianisti più acclamati della scena musicale contemporanea. Collabora regolarmente con prestigiose istituzioni musicali in Italia e all'estero, esibendosi come solista con rinomate orchestre e partecipando a importanti festival internazionali.Tra i suoi numerosi riconoscimenti, Arciuli è stato premiato con il premio della critica musicale italiana "Franco Abbiati" come miglior solista dell'anno nel 2011. Ha inoltre ricevuto una nomination ai Grammy Award per il suo CD dedicato al compositore George Crumb.Arciuli è noto per il suo interesse verso la musica contemporanea e ha eseguito in prima assoluta oltre quindici nuovi concerti per pianoforte e orchestra. Ha inciso per importanti etichette discografiche e recentemente ha pubblicato l'album "Walk in Beauty", un'antologia di musica americana.Il concerto sarà un'opportunità imperdibile per gli amanti della musica classica e contemporanea di godere delle straordinarie capacità interpretative di Emanuele Arciuli.I biglietti sono in vendita presso il Botteghino del Teatro Petruzzelli e online su www.vivaticket.it . Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Botteghino al numero 0809752810.