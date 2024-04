Giuseppe Scoditti in 1e95: una serata di stand-up comedy al Teatro AncheCinema di Bari

ph: Clarissa Lapolla





Data e Ora: Venerdì 3 maggio 2024, ore 20.30

Luogo: Teatro AncheCinema, Corso Italia 112, BARI

Biglietti: Disponibili online su bit.ly/SCODITTI e presso il botteghino del Teatro AncheCinema

Per informazioni e prenotazioni: contattare il numero 329 64 99 552

Prezzo del Biglietto: 15€ + diritti di prevendita

Parcheggi: Disponibili a pagamento presso MetroPark Corso Italia 138 (a 200 metri dall'ingresso del teatro) e GestiPark Battisti (a 400 metri dall'ingresso del teatro)

Accessibilità: Il Teatro è dotato di accesso in struttura e in sala privo di barriere architettoniche, con disponibilità di posti per carrozzine con visuale centrale.

BARI - AncheCinema è lieta di presentare il penultimo appuntamento della rassegna StandUp&Comici: Giuseppe Scoditti in 1e95, uno spettacolo di stand-up comedy con il comico più alto d'Italia! Lo show avrà luogo venerdì 3 maggio 2024 alle 20.30 presso il Teatro AncheCinema di Bari. L'evento, che ha debuttato con successo a Bari nel 2020, viene riproposto in questa occasione in una versione rinnovata e sorprendente.1e95 offre un monologo comico dalla scrittura libera e dai contenuti folli, anarchici e imprevedibili. In questo one-man show, Giuseppe Scoditti affronta con verve e ironia una serie di temi, tra cui l'identità individuale, i rapporti amorosi, il coronavirus, i pipistrelli, l'altezza, le scuole d'inglese e molto altro ancora. Gli argomenti si accavallano, si sovrappongono e si trasformano in un lungo soliloquio interiore senza alcun criterio prestabilito.Armato solo di microfono con asta, uno sgabello, un bicchiere d'acqua e tante, tante parole, l'attore intrattiene il pubblico con il suo stile unico e coinvolgente. L'importante è tenere viva l'attenzione e soprattutto divertire, e su questo Giuseppe Scoditti è maestro.Giuseppe Scoditti è un attore e autore, diplomato presso la Scuola Paolo Grassi di Milano. Nel corso della sua carriera, ha partecipato a numerosi programmi televisivi e debuttato al cinema con successo. Con il suo primo one-man show, 1e95, ha conquistato il pubblico con il suo umorismo tagliente e la sua comicità senza confini.