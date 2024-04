Gran Premio Bari, entra nel vivo l'Ottava Rievocazione

A partire dalle ore 20.45, tutte le auto partecipanti si prepareranno al giro di ricognizione del circuito che rievocherà la 6 ore notturna, corsa nelle edizioni del 1954 e del 1955. Alle 21, in piazza Prefettura, si svolgerà l'apertura ufficiale dell'Ottava Rievocazione del Gran Premio di Bari con il saluto del Sindaco di Bari Antonio Decaro, la presentazione delle vetture e l'avvio della sfilata notturna. Domenica 28 aprile, l'evento motoristico vivrà il suo momento più significativo ed emozionante a partire dalle ore 9, con l'inno di Mameli, la riunione tecnica con i piloti e il trasferimento delle auto presso la linea del traguardo.





Alle 9.45 con la partenza, posta in corrispondenza di Piazza Prefettura, inizierà il primo dei 3 turni della gara di regolarità che si svolgerà sul circuito ricavato all'interno della Città Vecchia e del Borgo Murattiano. Su questo tracciato, i corridori potranno gareggiare in piena sicurezza per l'installazione di "chicane" (curve obbligate). Alle 13.30, infine, nei pressi della tribuna autorità in Corso Vittorio Emanuele (accanto alla zona paddock), sarà allestito il podio per la consegna dei premi ai piloti vincitori l'Ottava Rievocazione. A seguire, i partecipanti si trasferiranno nella Sala Consiliare del Comune di Bari per la consegna delle targhe e il saluto a tutti i piloti da parte degli organizzatori dell'evento e dell'Amministrazione Comunale.





Una delle grandi novità dell'edizione 2024 della Rievocazione storica è la dislocazione in due punti strategici del percorso (uno in piazza Prefettura, a 100 metri dal paddock, e l'altro nello spazio antistante l'ex Mercato del Pesce, in Piazza del Ferrarese) di due maxischermi, coordinati da una regia video. Essi, dal pomeriggio di sabato 27 aprile in poi (sino alla sfilata notturna), e per tutta la domenica mattina, offriranno la diretta video dell'evento che consentirà a chiunque di godere al meglio delle riprese televisive trasmesse dai vari punti del circuito. Queste postazioni saranno animate dagli speaker del Gran Premio con interviste, presentazioni dei piloti e delle loro auto e con il racconto di aneddoti sull'intera rassegna automobilistica barese.

- Dal pomeriggio di sabato 27 alla mattinata di domenica 28 aprile 2024, Bari rivivrà l'atmosfera del Gran Premio che la rese celebre nel panorama dell'automobilismo internazionale nelle 9 edizioni corse dal 1947 al 1956. Dopo l'esposizione statica dei 50 bolidi partecipanti all'Ottava Rievocazione Storica, si entrerà nel vivo della stessa a partire dalle ore 15 di oggi con il raduno delle auto e moto storiche dell'Old Cars Club e, a seguire, alle 17.45, con le vetture del Porsche Club Puglia e del Ferrari Club Italia.