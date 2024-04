A Fasano il 5 maggio la XXVIII edizione delle Gare Regionali di Primo Soccorso

L’obiettivo dei più di 100 soccorritori provenienti dai Comitati CRI di Andria, Bassa Murgia, Bitonto, Brindisi, Carovigno, Casarano, Cerignola, Cisternino, Francavilla Fontana-Oria, Foggia, Grottaglie, Lecce, Manfredonia, Martina Franca, San Severo-Torremaggiore, Taranto e Valenzano, sarà quello di garantire in ogni scenario un primo soccorso rapido ed efficace intervenendo su più di 70 tra simulatori e truccatori della Croce Rossa. Un team di circa 60 giudici specializzati assegnerà un punteggio al termine di ogni prova, valutando abilità singole e di squadra, organizzazione del lavoro e prontezza. La somma dei punteggi ottenuti nelle varie scene determinerà la classifica finale a seguito della quale verrà decretata la squadra vincitrice.



La gara che si svolgerà per tutta la giornata di domenica 5 maggio verrà inaugurata con la cerimonia di apertura della manifestazione che si terrà in Piazza Ciaia alle ore 9:00 con la caratteristica sfilata dei partecipanti alla presenza del Sindaco della Città di Fasano, della Presidente Regionale della Croce Rossa di Puglia, del Presidente della Croce Rossa di Fasano e della autorità presenti.



La principale finalità delle gare di primo soccorso è proseguire sulla strada della consapevolezza e della formazione su un tema, l’educazione al primo soccorso, nei confronti del quale le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa sono da sempre impegnate in prima linea. La competizione rappresenta un momento di sano confronto e valutazione della preparazione dei Volontari della CRI in tutta la Puglia. La manifestazione terminerà alle ore 18:00 e si chiuderà presso Masseria Pedali con la premiazione della squadra vincitrice che rappresenterà la Puglia nell’edizione delle Gare Nazionali del 2024.



Quest’anno l’organizzazione delle gare è affidata al Comitato di Fasano in quanto vincitore della scorsa edizione regionale che si è tenuta a Carovigno a settembre e quindi alle Gare Nazionali di Caserta. Si invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di apertura e ad assistere alle simulazioni che verranno effettuate nel centro di Fasano.

FASANO - L’importante manifestazione vedrà giungere a Fasano centinaia di Volontari della Croce Rossa provenienti da tutta la Puglia che gareggeranno suddivisi in ben 17 squadre in diversi scenari di emergenza allestiti nei luoghi più caratteristici della città, trasformati per l’occasione in veri e propri teatri di intervento.