Il leader di Giusta Causa risponde alle dichiarazioni del segretario provinciale del Pd

BARI - In una recente intervista a Repubblica Bari, Gianfranco Todaro, segretario cittadino del Partito Democratico, ha rivelato una curiosa motivazione dietro il rifiuto della candidatura di un membro di Giusta Causa alla carica di Sindaco e all'indicazione della Convenzione per Bari 2024. Secondo quanto riportato da Todaro, durante un'assemblea lo scorso luglio, il membro di Giusta Causa avrebbe affermato che "Bari non dev’essere più un Luna Park", dichiarazione che avrebbe destabilizzato i presenti.In risposta a queste dichiarazioni, il membro di Giusta Causa ha espresso la sua sorpresa e ha ribadito il suo pensiero, riportando quasi integralmente le parole pronunciate durante quell'assemblea. Nel suo intervento, il membro ha sottolineato i successi ottenuti dalla città negli ultimi vent'anni, ma ha anche evidenziato alcune questioni irrisolte, come la situazione della costa sud, il nodo ferroviario e il Piano Urbanistico Generale. Ha inoltre sollevato la questione dell'emergenza abitativa nel centro e nelle aree limitrofe, attribuendo la crescente carenza di appartamenti in affitto alla trasformazione di molte abitazioni in B&B e case vacanze.Il membro di Giusta Causa ha sottolineato l'importanza del turismo per la regione, ma ha anche messo in guardia contro il rischio che il turismo stesso possa consumare il proprio spazio vitale, trasformando la Puglia in un "fondale" o un "Luna Park". Ha quindi suggerito di ripensare al ruolo della regione, cercando un equilibrio tra tradizione e innovazione.Infine, il membro di Giusta Causa ha chiesto al segretario provinciale del PD di chiarire quale parte del suo discorso abbia trovato destabilizzante, invitando alla discussione sul presente e sul futuro della regione e della città.L'episodio mette in luce le divergenze tra le diverse forze politiche locali e solleva importanti questioni sul futuro sviluppo e l'identità della città di Bari e della Puglia nel loro complesso.