Politiche e servizi in contrada Mezzagrande: Poli Bortone ascolta le lamentele dei residenti

LECCE - Nel cuore della periferia leccese, la contrada Mezzagrande, con i suoi 600 abitanti, emerge come una zona in via di espansione, ma con notevoli carenze infrastrutturali e di servizi. Questa mattina, una delegazione di residenti ha avuto l'opportunità di incontrare Adriana Poli Bortone, candidata a sindaco per il centrodestra, per discutere delle sfide affrontate dalla comunità locale.Uno dei principali disagi lamentati riguarda la pericolosità dell'accesso al quartiere, soprattutto per coloro che arrivano da Lecce. La mancanza di segnaletica e indicazioni sulla provinciale 364, oltre all'assenza di una pista ciclabile funzionante, rendono l'arrivo al quartiere un'impresa rischiosa. Questa situazione ha anche causato ritardi nei servizi di emergenza, come recentemente un intervento ambulanza.Oltre ai problemi di accessibilità, i residenti denunciano la mancanza di mezzi pubblici per raggiungere la città e la carenza di servizi fondamentali come la rete fognaria, il gas e l'illuminazione pubblica. Anche la pulizia e la gestione dei rifiuti sarebbero insufficienti, con il quartiere che diventa spesso una discarica abusiva.I cittadini hanno espresso frustrazione per i tentativi infruttuosi di comunicare queste problematiche all'amministrazione comunale, senza ottenere risposte adeguate. Poli Bortone ha dichiarato l'intenzione di rafforzare il coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale, sottolineando l'importanza dei comitati di quartiere e delle consulte dei cittadini per far emergere le esigenze delle diverse zone della città.Tuttavia, si è rilevato che nonostante le disposizioni statutarie che prevedevano l'attivazione dei comitati di quartiere, l'amministrazione non ha ancora preso provvedimenti in tal senso. Poli Bortone ha promesso che, se eletta, l'attivazione dei comitati di quartiere sarà una delle sue priorità per garantire un dialogo diretto e costruttivo tra amministratori e cittadini.La candidata del centrodestra ha criticato anche la mancanza di efficacia delle consulte dei cittadini, che hanno registrato numerose dimissioni dei membri a causa della loro inefficacia nel risolvere le problematiche locali.In conclusione, la situazione nella contrada Mezzagrande rappresenta un esempio delle sfide affrontate da molte comunità locali, con la necessità di un'azione amministrativa decisa e una maggiore partecipazione dei cittadini per affrontare e risolvere le criticità infrastrutturali e di servizi.