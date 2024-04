Il Bari subisce una pesante sconfitta contro il Cosenza: 4-1 al 'San Vito-Luigi Marulla'

Ssc Bari fb

Il Bari continua il suo calvario in trasferta, subendo la nona sconfitta lontano dal proprio stadio in questa stagione di Serie B. Nell'incontro contro il Cosenza al "San Vito-Luigi Marulla", i biancorossi hanno ceduto con un pesante 4-1 nella trentacinquesima giornata del campionato.La partita ha visto il Cosenza prendere subito il controllo, con Mazzocchi che ha portato i calabresi in vantaggio al 5'. Successivamente, al 17', è stato il turno di Tutino di raddoppiare con una precisa girata di sinistro su cross di Marras. Nonostante il Bari abbia accorciato le distanze prima della fine del primo tempo con Nasti che ha segnato in scivolata su assist di Sibilli, la squadra pugliese non è riuscita a invertire il trend negativo.Nel secondo tempo, il Bari ha cercato di reagire, ma è stato nuovamente colpito al 34' da un gol su punizione di Calò per il Cosenza. La situazione per i biancorossi è peggiorata ulteriormente al 37' con l'espulsione di Bellomo per un gesto violento nei confronti di Calò. Infine, al 43', Forte ha siglato il quarto gol per il Cosenza con un preciso rasoterra di destro su assist di D'Orazio.Con questa sconfitta, il Bari si trova attualmente al terzultimo posto in classifica, in zona retrocessione, con 36 punti. Il Cosenza, d'altro canto, occupa la quattordicesima posizione con 42 punti.Per il Bari, questa è stata un'altra deludente prestazione che evidenzia le difficoltà della squadra in trasferta e la necessità di trovare soluzioni per invertire questa tendenza negativa nelle ultime giornate di campionato.