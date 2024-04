Smaloxs e l'inizio del nuovo percorso artistico con 'Pareti': 'Canto l'amore e la voglia di non mollare'

MILANO - ‘Pareti’ il nuovo singolo di Pietro Esposito (in arte Smaloxs), giovane promessa del panorama musicale italiano. Il brano, prodotto da H.O.M Production di Pietro Esposito, è una ballad romantica e intensa che racconta di un addio.‘’ Smaloxs’’ è il nome d’arte di Pietro Esposito, nato a Mosca (Russia) il 26 gennaio 2006. Arriva in Italia a 3 anni e sin da piccolo, si avvicina alla musica, in particolare si appassiona per la batteria, di cui ora è insegnante, e al pianoforte. A 13 anni si avvicina al mondo della produzione musicale e nel 2021 esce il suo primo brano ‘’Insieme a te’’, prodotto e arrangiato da lui. Dopo una serie di pubblicazioni, Smaloxs decide di prendersi del tempo per sperimentare. A distanza di anni arriva ‘Pareti’, il brano che segna il suo ritorno sulla scena musicale e lo proietta verso nuove sonorità. Un brano che arriva dritto al cuore e che rappresenta la sua rinascita artistica.

Che periodo è della tua vita?

Dopo l’uscita di Pareti, sto attraversando un periodo produttivo e sereno. Prima di scrivere questo pezzo, sono accadute diverse cose, come la fine di una relazione che, purtroppo, porta sempre un pò di amarezza. E' un brano che rappresenta anche la mia rinascita, sia dal punto di vista umano che professionale.

Cosa troviamo di te in 'Pareti'?

In questo pezzo, si trovano tante parti di me, la sofferenza e la voglia di rialzarsi, lasciandomi tutto alle spalle.

Ti piace sperimentare nuovi generi?

Sì, sono sempre alla ricerca di sonorità diverse. Sono alla continua ricerca di nuovi suoni, testi e parole che possano toccare sempre in modo delicato il cuore dei ragazzi che ascoltano la mia musica.