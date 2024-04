Tentato furto al Postamat di Trinitapoli: esplosivo non funziona, ladri in fuga

TRINITAPOLI - Nella notte di domenica 21 aprile 2024, un tentativo di assalto al Postamat di Trinitapoli, in provincia di Barletta-Andria-Trani, è fallito miseramente. I malviventi, intorno alle 22:00, hanno piazzato un ordigno esplosivo all'interno della fessura erogatrice delle banconote, con l'intento di far saltare il bancomat e rubare il denaro contante.Tuttavia, l'esplosivo non ha funzionato come previsto: la deflagrazione è stata di lieve entità e non ha causato danni alla struttura dell'ufficio postale, né tantomeno a persone. I ladri, sorpresi dall'esito fallimentare del loro piano, sono fuggiti a mani vuote, facendo perdere le proprie tracce.Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri della stazione di Trinitapoli, coadiuvati da una pattuglia della Securpol Puglia e dagli artificieri. I militari hanno avviato le indagini per identificare i responsabili del tentato furto e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.