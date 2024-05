Celebrazione dei 100 anni della ProLoco di Alberobello: presentazione della Cartolina celebrativa con annullo filatelico

ALBEROBELLO - Il prossimo 26 maggio 2024, alle ore 10:30, in Piazza del Popolo ad Alberobello, si terrà un evento speciale dedicato alla presentazione della Cartolina Celebrativa dei 100 Anni della ProLoco di Alberobello, con annesso annullo filatelico.Da un secolo, la ProLoco di Alberobello si dedica con impegno alla valorizzazione e alla preservazione della storia, della cultura e delle tradizioni della splendida città pugliese, famosa in tutto il mondo per i suoi caratteristici trulli, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Attraverso una vasta gamma di eventi, manifestazioni e iniziative culturali, l'associazione promuove il turismo e diffonde la conoscenza delle ricchezze locali, contribuendo in modo significativo alla conservazione del patrimonio storico e culturale di Alberobello.Grazie a questo impegno costante, sia i residenti sia i visitatori hanno l'opportunità di immergersi nella bellezza e nell'autenticità di una delle gemme più preziose della Puglia.In occasione di questo importante traguardo, il Direttivo della ProLoco ha commissionato a Davide Gigante, talentuoso grafico alberobellese, la realizzazione di una cartolina celebrativa, accompagnata da un annullo filatelico. Si tratta di una collaborazione di rilievo con Poste Italiane, con il patrocinio del Comune di Alberobello e con il sostegno dell'UNPLI e del Circolo Filatelico Collezionistico dei Trulli di Alberobello.Il primo evento dedicato ai 100 anni della ProLoco è un omaggio alla lunga storia di un'associazione che ha visto susseguirsi cittadini ed eventi che hanno lasciato un segno indelebile. Un ricordo speciale va a Giuseppe Notarnicola, che ha assunto il primo impegno pubblico a difesa dei trulli, e a Gino Angiulli, professore alberobellese innamorato del territorio e Presidente Onorario dell'Associazione ProLoco di Alberobello dal 2008.L'evento rappresenta un'occasione unica per celebrare e riflettere sulle conquiste e sugli obiettivi futuri dell'associazione, che continua a svolgere un ruolo fondamentale nella promozione e nella tutela del patrimonio culturale e turistico di Alberobello.