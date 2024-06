Tokyo, annunciati i vincitori del concorso Internazionale JOOP 2024

TOKYO – Oggi, a Tokyo, si tiene l'attesa cerimonia di premiazione dei vincitori del Japan Olive Oil Prize (JOOP) e del Joop Design Award 2024. Questo evento celebra l'eccellenza e l'innovazione nel settore dell'olio extra vergine di oliva, riconoscendo i migliori produttori e designer a livello mondiale. – Oggi, a Tokyo, si tiene l'attesa cerimonia di premiazione dei vincitori del Japan Olive Oil Prize (JOOP) e del Joop Design Award 2024. Questo evento celebra l'eccellenza e l'innovazione nel settore dell'olio extra vergine di oliva, riconoscendo i migliori produttori e designer a livello mondiale.





Quest’anno hanno partecipato al concorso 511 oli provenienti da 27 Paesi.





Il JOOP è dedicato a promuovere oli extra vergine di oliva di alta qualità e a educare i consumatori giapponesi su come riconoscere e scegliere prodotti d'eccellenza. Attraverso masterclass, seminari ed eventi promozionali, il JOOP sostiene i produttori di EVOO e consolidare il loro successo nel mercato giapponese.





Il JOOP premia oli extra vergine di oliva di altissima qualità, selezionati da una giuria di 11 esperti internazionali, che quest’anno include Antonio G. Lauro, Konstantinos Liris, Miciyo Yamada, Fernando Martinez Roman, Barbara Alfei, M. Angeles Calvo Fandos, Birsen Can, Marcelo Scofano, Na Xie, Hiromi Nakamura e Mariko Shimada.





Parallelamente, dal 2020, il Joop Design Award valorizza non solo il contenuto, ma anche l'estetica dei prodotti EVOO, celebrando il design del logo, delle bottiglie e dell'imballaggio. Il mercato giapponese, noto per il suo gusto sofisticato, rappresenta una sfida e un'opportunità unica per i designer e i produttori di tutto il mondo.





La giuria del Joop Design Award 2024 è composta da esperti di fama mondiale nel campo del design. I giudici di quest'anno sono Dabbie Millman dagli Stati Uniti, Motoko Ishii dal Giappone, Oliviero Toscani dall'Italia e Shahira Fahmy dall'Egitto.





L'evento di oggi, che si tiene nella celebre location della Tokyo Tower, rappresenta un momento importante per produttori e designer, offrendo una piattaforma per celebrare i loro successi e presentare i loro prodotti a un pubblico di appassionati e professionisti del settore.





JOOP 2024:





BEST OF COUNTRY





BEST OF ARGENTINA





El Mistol Premium - Agropecuaria El Mistol S.a.





BEST OF BRAZIL





Estância das Oliveiras - BLEND EXCLUSIVO - Estância Das Oliveiras





BEST OF FRANCE





Château d'Estoublon Bouteillan - Sas Estoublon





BEST OF GREECE





1. FLAVORED GOURMET ENIGMA - Flavored with Apple, Cinnamon and Honey - Sakellaropoulos Organic Farms.

2. Laconiko Blood Orange - Laconiko





BEST OF ISRAEL





Heart Notes Blend - Bvs Jerusalemoliveoil





BEST OF ITALY





L'Olinda Monovarietale di Raggia - Frantoio L'olinda





BEST OF JORDAN





MAIDA Arbequina - Maida





BEST OF PORTUGAL





Azeite Porca De Murça Cacau Fused - Cooperativa Agrícola Dos Olivicultores De Murça, Crl





BEST OF SPAIN





GOYA® Premium Unico Extra Virgin Olive OIl - Goya en España S.A.U





BEST OF TUNISIA





Domaine Adonis Koroneiki - Adonis Olive Oil





BEST OF TURKEY





Gaia Oliva Tangerine - Gaia Oliva





BEST OF UNITED STATES





Fat Gold Standard - Fat Gold





BEST OF FLAVORED





1. Gaia Oliva Tangerine - Gaia Oliva (Turkey)

2. Azeite Porca De Murça Cacau Fused - Cooperativa Agrícola Dos Olivicultores De Murça, Crl (Portugal)

3. Laconiko Blood Orange - Laconiko (Greece)

3. FLAVORED GOURMET ENIGMA - Flavored with Apple, Cinnamon and Honey

3. Sakellaropoulos Organic Farms (Greece)





BEST OF POLYPHENOLS





Chiaroscuro - Azienda De Robertis Sas (Italy)





JOOP DESIGN AWARD 2024





1. ORIGENES - Castell De La Costurera-sat Agrofruit (Spain)

2. Il Macolo - Azienda Podere Macolo Società Agricola Semplice (Italy)

3. DI VITO Premium Denocciolato Biologico - Di Vito Food Srl (Italy)

3. Amabile - Grechi Perticari Srl (Italy)

3. Harvest by Night - Castello Monte Vibiano Vecchio s.r.l. (Italy)