Grumo Appula in lutto: addio al vicesindaco Liliana Tricarico

Il dolore della comunità



Il Sindaco Minenna ha espresso il suo cordoglio e quello di tutta la comunità: “Ha lottato con tutte le sue forze contro il cancro, così come ha fatto per ogni cosa in tutta la sua breve vita. Un grande dolore per tutta la comunità grumese”.



Una vita di impegno



Angela Tricarico era conosciuta non solo per il suo ruolo istituzionale, ma anche per il suo impegno e la sua determinazione. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per Grumo Appula, che oggi piange una donna forte e coraggiosa, una madre e una vicesindaco che ha sempre messo il bene della comunità al primo posto.





La comunità di Grumo Appula si stringe intorno alla famiglia di Angela Tricarico, ricordando con affetto e gratitudine una donna che ha lasciato un segno indelebile con la sua dedizione e il suo coraggio.

GRUMO APPULA - Non ce l’ha fatta Angela Tricarico, conosciuta da tutti come Liliana, 39enne vicesindaco di Grumo Appula. Dopo una dura battaglia contro il cancro, la malattia ha avuto la meglio, strappandola alla sua famiglia e alla comunità nella notte scorsa.Liliana, diventata mamma dal 2023, era una figura stimata e apprezzata da tutti. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nel cuore dei cittadini di Grumo Appula.