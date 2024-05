Cerignola, si chiude con successo la stagione del Teatro Mercadante

FOGGIA - Grande soddisfazione alla chiusura della stagione del Teatro Mercadante di Cerignola, promossa dall'Amministrazione comunale di Cerignola, con la direzione artistica di Savino Zaba e realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Alla chiusura del sipario dell’intero cartellone, avvenuta domenica 12 maggio con la performance di spessore di Rocco Papaleo, si contano circa 4000 spettatori nel corso di tutta la stagione, compresa la rassegna del Teatro Ragazzi. Si tratta di un notevole successo, arricchito dal grande riscontro ottenuto dalla proposta relativa agli spettacoli accessibili, fattore che sarà fortemente ribadito anche nella prossima stagione.

Grande soddisfazione anche da parte del sindaco Francesco Bonito: “Quello di ampliare l'offerta culturale con la stagione del Teatro Mercadante è stato un impegno necessario ed indispensabile per la comunità di Cerignola, ma che ha dato i suoi risultati – prosegue il primo cittadino – ora pensiamo alla prossima stagione, sto seguendo personalmente i lavori di ristrutturazione del Teatro che sono ripresi in maniera spedita. Nella prossima stagione vogliamo tornare a vivere il nostro caro Mercadante".

Orgoglioso di quanto fatto in questi due anni, il direttore artistico Savino Zaba è concentrato sulle possibili migliorie da attuare in vista del futuro imminente, tra cui la volontà di rendere il teatro uno spazio vivibile al di là degli spettacoli, con laboratori e seminari dedicati ai giovani: "Siamo orgogliosi di aver continuato il percorso intrapreso lo scorso anno, con gli spettacoli proposti, compresa la rassegna dedicata ai giovani con il Teatro Ragazzi e gli spettacoli accessibili – dichiara Savino Zaba – ringrazio tutto lo staff con il quale ho lavorato durante l'anno, in primis Rossella Bruno e Giulia Traversi. Stiamo già programmando la nuova stagione che speriamo di vivere tra le mura del nostro Mercadante".