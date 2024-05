Costa Deliziosa inaugura la stagione Costa a Bari: arrivano le Sea destinations

GENOVA - Dopo quattro mesi di navigazione intorno al mondo, Costa Deliziosa è tornata oggi a visitare Bari, inaugurando la stagione estiva della compagnia italiana.In totale, nel 2024 la nave effettuerà 27 scali a Bari, in linea con quelli dello scorso anno. Dopo lo scalo inaugurale di oggi, Costa Deliziosa proporrà quattro diversi itinerari nel Mediterraneo orientale, con partenza da Bari tutte le domeniche sino a inizio dicembre, che andranno alla scoperta di alcune delle più belle destinazioni di Italia, Grecia, Croazia e Montenegro.L’itinerario principale della primavera e dell’estate sarà dedicato a Mykonos e Santorini, due isole simbolo della Grecia, oltre a Katakolon, sempre in Grecia, dove è possibile visitare il sito archeologico di Olimpia, e a Venezia. Da giugno queste crociere si arricchiranno con una grande novità, disponibile solo con Costa: le “Sea Destinations”. Accanto alle esperienze che porteranno a scoprire le destinazioni a terra, Costa Deliziosa offrirà, infatti, nuove esperienze da godersi a bordo, durante la navigazione, per vivere al meglio luoghi iconici compresi nella rotta della nave. Ad esempio, dopo la visita a Mykonos con uno dei tour proposti da Costa, tutta l’energia della notte di questa fantastica isola salirà in nave per un “sea party” a bordo piscina: tra luci e colori che richiamano le spiagge dorate e le case bianche di Mykonos, i Dj con la musica dei club più glamour del posto faranno ballare gli ospiti sino a tarda notte. Oppure, mentre Costa Deliziosa si muove nel buio più profondo del mar Ionio, guidati da un ufficiale, gli ospiti potranno ammirare pianeti e costellazioni come da nessun'altra parte. Una volta salpati da Venezia, gli ospiti si godranno il tramonto sul Lido con un aperitivo in stile veneziano, tra i manifesti dei più bei film italiani e una colonna sonora da Oscar.Il secondo itinerario in programma nel corso dell’estate, sempre di una settimana, va alla scoperta delle isole Ionie della Grecia, con Corfù, Zacinto, Cefalonia, di Kotor, in Montenegro, di Zara, in Croazia, e di Venezia. Durante l’autunno, Costa Deliziosa offrirà invece altri due itinerari dedicati al Mar Adriatico: un itinerario di una settimana a Dubrovnik (Croazia), Corfù (Grecia), Katakolon (Grecia), Kotor (Montenegro), Spalato (Croazia) e Trieste; e un itinerario di 3 o 4 giorni diretto in Croazia e a Trieste. Le crociere di Costa porteranno gli ospiti alla scoperta di Bari e del suo territorio con una proposta rinnovata di esperienze a terra, pensata per vivere in maniera più autentica le destinazioni, fuori dai percorsi turistici classici, per approfondire aspetti inediti e particolari di ogni luogo e per scoprire il meglio delle destinazioni visitate e le attrazioni imperdibili, il tutto con guide esperte selezionate e certificate. Le escursioni a Bari permetteranno di esplorare i vicoli di Bari Vecchia, attraverso i suoi monumenti principali, per concludere la visita con una bella panoramica sul celebre lungomare. Dalla città alla campagna, un altro tour visiterà Bari per poi fare tappa in una cantina nella campagna di Locorotondo, dove si potranno assaggiare i prodotti locali e assistere a una lezione di cucina pugliese per scoprire come si fanno le tradizionali orecchiette. Da Bari sarà anche possibile visitare i sassi di Matera e i trulli di Alberobello.Con gli arredi e le decorazioni in vetro di Murano, i ponti all'aperto dai nomi floreali, le cabine eleganti e luminose e le degustazioni di vini pregiati a fine serata nel ricchissimo wine bar, Costa Deliziosa è un inno al comfort, al relax, al divertimento e all'attenzione alle piccole cose.L’eccellenza gastronomica a bordo è rappresentata dal nuovo ristorante Archipelago, che propone i menù ideati da tre grandi chef di fama mondiale, Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, per esplorare le destinazioni anche attraverso il cibo. Nei ristoranti principali, ogni sera viene proposto un Destination Dish, un piatto di uno dei tre chef che interpreta i sapori della destinazione che si visiterà il giorno seguente. Da non perdere anche il Sushino at Costa, il primo sushi bistrot sul mare pensato per offrire un'autentica esperienza giapponese, la Pizzeria Pummid’Oro per pizze 100% made in Italy preparate con lievito madre, il Salty Beach Street Food, il regno di squisiti hamburger, focacce e dolci firmati Sal de Riso, e la Gelateria Cioccolateria Amarillo, dove il gelato è prodotto fresco sulla nave tutti i giorni con prodotti Agrimontana.A bordo ci sono oltre 660 cabine con balcone fino a 18 mq per godersi il panorama in tutta intimità, 7 tra piscine e vasche idromassaggio, 12 bar & lounge, un teatro dove in ogni crociera vengono proposti spettacoli dal vivo, area spa con vista mare, e mini club gratuiti per i più piccoli.