Esplorando la Biodiversità: le 'camminate' nell'Orto Botanico Universitario di Bari

BARI - In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, che si celebra il 25 maggio, la Delegazione FAI (Fondo Ambiente Italiano) di Bari ha organizzato un evento speciale: le "camminate" nell'orto botanico del Campus universitario di Bari.La direttrice dell'Orto Botanico, Viviana Cavallaro, accompagnerà i visitatori in un viaggio alla scoperta dei segreti di questo prezioso giardino e racconterà perché è così importante discutere della biodiversità anche all'interno delle aree urbane.Le camminate saranno un'opportunità unica per immergersi nella bellezza della natura e per comprendere l'importanza di preservare e proteggere la varietà di specie presenti nel nostro ambiente.L'evento si terrà sabato 25 maggio, con turni disponibili alle ore 10.00, 11.00 e 12.00 presso l'Orto Botanico del Campus universitario, situato in Via Edoardo Orabona, 4 a Bari.La partecipazione alle camminate richiederà un contributo di €3, che sarà devoluto per sostenere le attività di conservazione e valorizzazione dell'Orto Botanico.