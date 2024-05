La Puglia continua a crescere: dati ISTAT e dinamismo internazionale

Asymmetrica (Taranto): sviluppa soluzioni innovative per migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità degli ambienti urbani attraverso strumenti di videosorveglianza avanzati.

Hivergy (San Severo): trasforma le comunità di energia rinnovabile (REC) con un dispositivo IoT e una piattaforma cloud per ottimizzare l'uso dell'energia.

HYBA (Lecce): produce batterie sostituibili per una transizione verde facile e intelligente.

Takyon: crea un nuovo standard tecnologico per le prenotazioni, trasformandole in beni digitali attraverso la tokenizzazione.

Confirmo (Bari): semplifica e protegge il processo di consenso digitale e le firme elettroniche con intelligenza artificiale.

Dimensione3 (Bari): offre esperienze interattive attraverso tour digitali 3D integrati nei processi di marketing, vendita e formazione.

Feedel Ventures (Bari): sviluppa software per il lancio di startup e la creazione di spin-off aziendali.

MAV Reality (Bari): utilizza la realtà virtuale per esperienze nei settori gaming, istruzione e vendita al dettaglio.

Profiter (Bari): fornisce soluzioni per la gestione delle scorte e la pianificazione della domanda nel settore sanitario con intelligenza artificiale predittiva.

WeShort (Bari): piattaforma di streaming dedicata a cortometraggi e brevi serie, con intelligenza artificiale personalizzata per migliorare l’esperienza utente.

Il programma a San Francisco



L’evento inizierà con un ricevimento inaugurale il 20 maggio presso il Club Fugazi, alla presenza del Console generale d’Italia Sergio Strozzi. Il 21 maggio, presso INNOVIT, le startup presenteranno le proprie soluzioni a imprese e investitori americani. Nei giorni seguenti, ci sarà un tour dei luoghi dell’innovazione di San Francisco e della Silicon Valley, con visite a incubatori, acceleratori e innovation hub della Bay Area.



BARI - La Puglia è una delle regioni italiane che continua maggiormente a crescere, come certificano i dati ISTAT negli ultimi report pubblicati e nell’aggiornamento della banca dati. Nel 2023, la regione ha visto un incremento di 26 mila occupati e ha raggiunto un valore dell’export pari a 10,155 miliardi di euro. Questi risultati confermano il dinamismo del territorio pugliese, soprattutto nel contesto internazionale, grazie anche all'ecosistema dell’innovazione della regione, composto da 570 startup locali, che rappresentano il 4,26% del totale nazionale.Dieci startup pugliesi rappresenteranno la regione nella terza tappa del tour internazionale di Smau, che si terrà a San Francisco dal 20 al 23 maggio. L’evento è realizzato in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency e mira a promuovere le migliori soluzioni innovative dell’ecosistema pugliese. Le startup avranno l'opportunità di interagire con corporate italiane come Edison, FNM, Intesa Sanpaolo, Pelliconi, Terna, UnipolSai e con attori del mercato internazionale, inclusi incubatori, acceleratori e Venture Capital.Tra le iniziative di supporto all’ecosistema delle startup locali, sarà presentato anche Equity Puglia, uno strumento finanziario gestito da Puglia Sviluppo, volto ad aumentare la capitalizzazione e la solidità patrimoniale delle startup e delle piccole e medie imprese innovative del territorio.“Siamo felici di aver rinnovato la partecipazione della Regione Puglia a questa importante vetrina. La nostra scelta è frutto dei risultati positivi ottenuti dalla partecipazione dello scorso anno, sia per le startup in termini di relazioni, contatti e formazione, sia per la Regione Puglia che ha chiuso un importante accordo con Microsoft sull’intelligenza artificiale generativa, puntando sulla trasformazione digitale delle PMI e sulla formazione per le competenze digitali. Spero che anche questa edizione rappresenti per le nostre 10 startup una grande occasione per trarre ispirazione, valorizzare l’ecosistema dell’innovazione pugliese nei mercati internazionali e attrarre fondi di investimento,” afferma l’Assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia.Tra le startup che voleranno a San Francisco ci sono: