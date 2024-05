Lecce, spettacoli di fine corso della Scuola Improvvisart al Teatro Asfalto

LECCE - Venerdì 24 e sabato 25 maggio andranno in scena gli spettacoli di fine corso degli allievi della Scuola Improvvisart di Lecce, a partire dalle ore 21 presso il Teatro Asfalto a Lecce. - Venerdì 24 e sabato 25 maggio andranno in scena gli spettacoli di fine corso degli allievi della Scuola Improvvisart di Lecce, a partire dalle ore 21 presso il Teatro Asfalto a Lecce.





Da quindici anni ormai, come da tradizione, a fine anno scolastico gli allievi di tutte le classi della Scuola Improvvisart di Lecce saliranno sul palco per un grande evento a loro dedicato, tra teatro, emozione, festa e divertimento.





Venerdì 24 maggio il palco del Teatro Asfalto accoglierà gli allievi del primo anno universitatio, del primo anno del mercoledì e del corso di specializzazione mentre sabato 25 si esibiranno gli allievi del primo anno del martedì, del secondo anno, del terzo anno e livello avanzato, presentati e diretti da Fabio Musci, Elena Selleri e Paolo Paticchio, docenti della Scuola di Lecce.





L’evento rappresenta un’occasione unica di condivisione dell’esperienza del palco dopo un intenso anno didattico passato in sala, e coniugando studio e divertimento, gli allievi e gli attori si cimenteranno in performance emozionanti e divertenti, senza perdere mai di vista l’obiettivo: sperimentare l’arte dell’Improvvisazione Teatrale nelle sue infinite forme. Il pubblico avrà il compito di assegnare i temi delle performances, gli stili e tutti gli input che verranno di volta in volta richiesti.





La Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale si sviluppa in un corso triennale, con l’obiettivo finale di fornire gli strumenti che rendano l’allievo/attore più consapevole della propria presenza scenica, delle proprie scelte e delle proprie emozioni, e di formare attori improvvisatori che siano in grado di partecipare a spettacoli ed eventi basati sull’Improvvisazione Teatrale.





Il numero dei posti a sedere è limitato e la disponibilità sarà fino ad esaurimento posti.





E’ consentito pagare esclusivamente in contanti.





INFORMAZIONI:

Spettacoli fine corso allievi della Scuola Improvvisart di Lecce

Venerdì 24 e sabato 25 maggio 2024 – ore 20:30 apertura botteghino, ore 21 inizio spettacolo

Teatro Asfalto, via Birago 60 - Lecce

Ingresso € 10,00. Prenotazione obbligatoria su http://prenota.improvvisart.com o al 3287686080.

La prenotazione sarà valida fino a 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

Evento con posti limitati. Non sarà consentito l’accesso in sala a spettacolo iniziato.