Taranto, la scuola di recitazione dell'Orfeo porta in scena una commedia 'giallo-rosa'

TARANTO - Gli allievi del terzo anno della Scuola di Recitazione del Teatro Orfeo di Taranto portano in scena “Non è stata una bella idea”, uno spettacolo scritto e diretto dal regista Clarizio Di Ciaula.





Appuntamento mercoledì 22 maggio alle ore 21: sul palco del Teatro Orfeo Alessandro Bellanova, Valentina Ferrari, Silvia Lopane, Gaetano Manzulli, Sara Pero’, Margot Pompilio, Valery Vinzi, vestiranno i panni dei personaggi di una commedia dal carattere giallo-rosa. La leggerezza e la spensieratezza d’una rimpatriata tra vecchi compagni di scuola farà vivere momenti di risate e di sano divertimento che ben presto, però, si trasformeranno in qualcos’altro. Il padrone di casa, infatti, nasconde un segreto oscuro. Vi è nel suo passato qualcosa di torbido che porterà gli ospiti a scoprire verità inimmaginabili, tra le quali le cause dell’inspiegabile sparizione d’una loro ex compagna di classe.





Lo spettacolo rientra nella stagione 2023/2024 “Taranto, i più grandi passano da qui” del Teatro Orfeo. Partner ufficiali: Regione Puglia, Comune di Taranto, Programma Sviluppo, Teleperformance Italia e Immobiliare De Bartolomeo. Per informazioni e biglietti: 099 4533590 – 3290779521 Online su: 2Tickets. www.teatrorfeo.it - info@teatrorfeo.it.