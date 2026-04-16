A Foggia incontro nazionale sulle procedure esecutive immobiliari

FOGGIA – Foggia si prepara a diventare il centro nazionale del confronto sulle procedure esecutive immobiliari. Oltre 100 professionisti delegati in presenza e circa 1.200 partecipanti da remoto – tra avvocati, commercialisti e notai – prenderanno parte, da tutta Italia, al sesto incontro nazionale organizzato nell’ambito del “Corso di Alta Formazione per la conferma dell’iscrizione nell’elenco dei professionisti delegati alle vendite”. L’appuntamento formativo si terrà mercoledì 22 aprile, dalle ore 15 alle ore 19, nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana, e sarà dedicato al tema: “Il decreto di trasferimento e il progetto di distribuzione”. L’iniziativa, nel suo complessivo respiro nazionale, è promossa da A.C.D.C. (Associazione Nazionale di Coordinamento Delegati e Custodi) e da “In Executivis”, rivista telematica specializzata in materia di esecuzione forzata. L’incontro in programma nel capoluogo Dauno riveste particolare rilievo oltre che per i temi trattati anche per i relatori che interverranno nel corso dei lavori moderati da Caterina Lazzara, presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Foggia, e vedranno la partecipazione di: Franco De Stefano, presidente della Terza Sezione della Corte di Cassazione; Raffaele Rossi, consigliere della Corte di Cassazione; Rinaldo D’Alonzo, magistrato presso il Tribunale di Larino; Michele Palagno, magistrato presso il Tribunale di Napoli Nord, già giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Foggia; Emma Finelli, professionista delegata e associata A.C.D.F.

L’incontro è curato da A.C.D.F. (Associazione Custodi Giudiziari e Professionisti Delegati Foggia), in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Foggia. A introdurre i temi dell’incontro del 22 aprile sarà l’avvocato Francesco Castellucci, del Foro di Foggia, presidente dell’Associazione territoriale, che dichiara: “Desidero ringraziare l’Ordine degli Avvocati di Foggia, l’A.C.D.C. Nazionale e In Executivis per la fiducia e la collaborazione che ci hanno accordato. Siamo molto orgogliosi di poter ospitare un evento di così alto profilo scientifico. L’iniziativa che si svolgerà nella nostra città, tra esigenze di garanzia creditorie e debitorie, riguarda i diritti e gli interessi di migliaia di cittadini e coinvolge altrettanti professionisti altamente specializzati in ogni parte d’Italia. Il corso si concentra sul diritto dell’esecuzione forzata e sulle crisi economico-finanziarie, tematiche che – limitatamente alla provincia di Foggia – interessano oltre 500 procedimenti l’anno L’asta immobiliare non si riduce alla sola vendita di un bene, ma costituisce un articolato procedimento giudiziale che coinvolge una pluralità di ruoli giuridici, tecnici e operativi a garanzia dei quali vi è il Giudice dell’esecuzione che opera attraverso i suoi ausiliari. Questo incontro formativo è finalizzato proprio a professionalizzare ancor di più chi opera in questo settore, offrendo ai cittadini una prestazione giuridica di elevato spessore tecnico a tutela degli interessi del creditore ma anche del debitore”. Le precedenti giornate si sono tenute a Cremona, Potenza, Massa Carrara, Palmi e Velletri. Il percorso formativo, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense tramite i sei Consigli dell’Ordine degli Avvocati coinvolti, tra cui appunto quello del capoluogo Dauno, affronta tutti i profili raccomandati dalle Linee guida generali della Scuola Superiore della Magistratura per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e aggiornamento, pubblicate nell’aprile 2023.