Bari, domani la Marcialonga nicolaiana

BARI - Organizzata dalla UISP, si terrà il 1° gennaio 2020 la 21° edizione della Marcialonga Nicolaiana. L’appuntamento per i partecipanti alla Marcialonga è fissato alle ore 10.30, nella Basilica di San Nicola per la santa messa e la benedizione degli atleti; a seguire, alle ore 11.30 la partenza dal sagrato per un tragitto di circa due chilometri e mezzo fino alla spiaggia di Pane e Pomodoro, dove i più temerari si tufferanno in acqua per il rituale bagno a mare.Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione sono state disposte le seguenti limitazioni alla circolazioneIl 1 gennaio 2020, dalle ore 11.30, relativamente al passaggio dei partecipanti, è istituito il “Divieto di circolazione” sul seguente percorso:piazza San Nicola, largo Urbano II, corte del Catapano, strada Palazzo di Città, strada Fragigena, piazza Mercantile, piazza del Ferrarese, piazzale IV Novembre, lungomare A. di Crollalanza, piazza A. Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, spiaggia Pane e Pomodoro.