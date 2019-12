Basket: il San Severo ko 78-67 a Imola

Nella seconda giornata di ritorno di A/2 di basket maschile il San Severo ha perso 78-67 a Imola. Primo quarto, Bowers 6-0 per gli emiliani. I pugliesi restano in gara con Mortellaro, ma 8-4 Imola. Morse, 11-6 per gli avversari. Spanghero in evidenza nel San Severo con le triple. L’Imola si impone 25-20. Secondo quarto, Masciandri 30-20 per gli emiliani. Mortellaro tiene vive le speranze di rimonta dei pugliesi. Baldasso, i romagnoli prevalgono di nuovo 37-35. Terzo quarto, Maspero impatta per il San Severo, 40-40. Fultz, 42-40 Imola. Maspero, 50-49 per i pugliesi. Valentini, l’Imola trionfa 57-52.Quarto quarto, Taftaj 61-52 per gli avversari. Saccaggi permette al San Severo di restare in corsa per un successo fuori casa. Di Donato eccellente con le "bombe” da tre punti per i pugliesi allenati da Damiano Cagnazzo. Però 68-65 per gli avversari. Bowers, l’ Imola vince questo quarto e 78-67 tutta la partita. Sconfitta immeritata per il San Severo. E’ penultimo in classifica con 10 punti. Migliori marcatori, nei pugliesi Mortellaro 18 punti, nell’Imola Morse 17 punti. Nella terza giornata di ritorno domenica 5 gennaio 2020 il San Severo giocherà in Puglia contro il Forlì. I romagnoli sono terzi a quota 18 e hanno perso 96-92 in casa con l’Orzinuovi.