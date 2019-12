Basket: l'Happy Casa vince 81-74 col Treviso e vola alle final eight di Coppa Italia

(credits: Happy Casa)

- Nella sedicesima giornata di andata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha vinto 81-74 in casa contro il Treviso e si è qualificata per le final eight di Coppa Italia che si disputeranno a Febbraio 2020 a Pesaro. Primo quarto, Banks 12-10 per i pugliesi. Parks, 13-12 per i veneti. Tessitori, 15-12. Bomba da tre punti di Imbrò, 18-14. Alviti, 20-15. I veneti si impongono 20-17. Secondo quarto, Campogrande tiene in corsa l’Happy Casa ma 22-20 Treviso. Campogrande, Brindisi impatta 22-22. Banks, 25-24 Happy Casa. Brown, 26-25. Tripla di Casagrande, 29-25. Campogrande, altra tripla, 32-27. Logan, 33-32 per gli avversari. Gaspardo, 35-33 Happy Casa. Alviti, 37-35 Treviso. Tripla di Banks, Brindisi prevale 38-37.Terzo quarto, Stone 41-37 per i pugliesi allenati da Frank Vitucci. Tripla di Banks, 44-42. Parks, Treviso impatta 44-44. Stone, 47-44 Happy Casa. “Bomba” da tre punti di Thompson, 50-45. Brown, 53-49. Due tiri liberi di Thompson, 58-49. Ancora Thompson, 60-53. Banks, Brindisi trionfa 64-53. Quarto quarto, Brown 66-58 Happy Casa. Ikangi, 70-58. Tripla di Stone, 76-62. L’Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 81-74 tutta la partita. Successo meritato per i pugliesi. Sono quinti in classifica con 18 punti. Migliori realizzatori, nell’Happy Casa Brindisi Banks 18 punti, nel Treviso Logan 20 punti. Nella diciassettesima giornata i pugliesi giocheranno domenica 5 gennaio 2020 alle 12 a Cremona.