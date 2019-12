Serie A: il Lecce acquista il difensore Donati

- Il Lecce ha acquistato il difensore Giulio Donati, 29 anni dal Magonza. Interessa il terzino Tonelli del Napoli. Trattative col mediano Silvestre, svincolato dall’Empoli. Contatti con la Fiorentina per il centrocampista Dabo. Interessa il trequartista Saponara del Genoa. Il direttore sportivo dei salentini Meluso ha contattato il Torino per il difensore Bonifazi. Trattative col Cagliari per il mediano Ionita. Benzar e Imbula andranno via dal Lecce.Faso Lo Gallo e Riccardi potrebbero andare in squadre di Serie B o di Serie C. Fiamozzi potrebbe essere ceduto al Crotone o al Trapani in B. Tsonev è stato richiesto dal Sud Tirol Alto Adige e dal Potenza in C. L’attaccante Farias lo vuole la Fiorentina ma rimarrà a Lecce. La Mantia ha richieste in B da Empoli Benevento e Perugia, ma resterà a disposizione dell’allenatore dei pugliesi Fabio Liverani. Il centrocampista Shakhov potrebbe essere ceduto all’estero.