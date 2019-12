Serie B: il Pordenone supera 1-0 la Cremonese ed è secondo

Nella diciannovesima e ultima giornata di andata di Serie B il Pordenone vince 1-0 a Udine con la Cremonese ed è secondo in classifica con 34 punti. Per i friulani decisivo il gol realizzato al 10’ del primo tempo da Ciurria con un tiro da fuori area. Il Pordenone è la sorpresa del girone di andata in questo campionato. E’ una neo promossa, la scorsa stagione la squadra di Attilio Tesser giocava in Serie C. Resta in corsa per la promozione diretta in Serie A il Crotone, terzo a quota 31 che supera 3-0 in Calabria il Trapani.L’Entella Chiavari vince 3-1 a Cittadella. Il Perugia perde a sorpresa 1-0 allo stadio “Renato Curi” col Venezia. Il Frosinone pareggia 0-0 a Pisa e si conferma in zona play off.La Salernitana va ko 2-1 a La Spezia. Il Benevento primo con 46 punti vince 4-0 in Campania con l’Ascoli. Il Pescara non va oltre lo 0-0 allo stadio “Adriatico” col Chievo Verona ed è undicesimo a quota 26. Il Cosenza perde 1-0 in trasferta con la Juve Stabia ed è terzultimo con 20 punti. Il Livorno pareggia 1-1 a Empoli nel derby toscano ed è ultimo a 12 punti.