Il 2020 sarà un anno di intenso e regolare lavoro per l'Amministrazione Comunale, così come per gli anni scorsi e per quelli successivi che precederanno il 2024. E' quanto puntualizzato da Antonio Decaro durante lo scambio degli auguri di fine e inizio anno con la stampa, nella mattinata di lunedì 30 dicembre 2019.Per il 2020 alle porte, l'auspicio del sindaco di Bari è quello di eliminare l'ex da quei siti e immobili che, pur avendo svolto una funzione storicamente rilevante per la città, comporranno un ampio e variegato programma di riqualificazione. Il riferimento è alla Fibronit, alla Manifattura dei Tabacchi, al Gasometro, a cui si aggiungono quelle aree periferiche, fra le quali piazza Disfida di Barletta e Corso Mazzini.