Serie A: in 17 giornate il Lecce ha segnato 22 gol, 3 vittorie fuori casa

- Bilancio positivo a metà per il Lecce dopo 17 giornate nel campionato di Serie A, prima della sosta del torneo per le feste. I salentini sono quartultimi con 15 punti, fuori dalla zona retrocessione. I pugliesi finora hanno segnato 22 gol.La squadra di Fabio Liverani ha vinto 3 volte fuori casa, 2-1 col Torino 3-1 con la Spal e 1-0 a Firenze. Non ha mai vinto in casa. L’attaccante Lapadula ha segnato 4 gol, ha tirato 18 volte in porta. Gli avversari dei salentini hanno colpito 8 pali. Il portiere Gabriel ha giocato tutte le 17 gare fin qui disputate in questo torneo. Seguono i difensori Rossettini, Calderoni e Lucioni con 16 partite giocate.Il Lecce ha subito 35 gol, ed ha ottenuto 6 pareggi. Nelle ultime 10 gare i salentini hanno conquistato 9 punti. Nelle ultime 5 partite giocate i pugliesi hanno totalizzato 5 punti. Il Lecce finora ha perso 8 gare, 4 in casa contro il Verona 1-0, il Napoli 4-1 la Roma 1-0 e il Bologna 3-2. Il campionato riprenderà il 5 gennaio 2020. Il Lecce giocherà lunedì 6 gennaio alle 18 in casa contro l’Udinese.