'Una nuova terra promessa' di Joseph Tusiani, libro curato da Sergio D’Amaro

FOGGIA - Giovedì 2 maggio 2024 alle 17,30, nella chiesa di Sant’Antonio Abate di San Marco in Lamis si terrà una conversazione di S. E. Mons. Giorgio Ferretti, Arcivescovo della Diocesi di Foggia-Bovino, sul libro di Joseph Tusiani, Una nuova terra promessa. Un’intervista a Martin Luther King e altri articoli su ‘’Nigrizia’’, curato da Sergio D’Amaro per l’editore barese Stilo.Interverranno oltre al curatore, don Pietro Giacobbe e il moderatore Antonio Daniele. Mons. Ferretti è particolarmente vicino a queste tematiche, avendo fatto opera missionaria in Mozambico prima della sua nomina vescovile. Il libro raccoglie cinque articoli, ospitati tra il 1958 e il 1963 sulla rivista dei Comboniani «Nigrizia», rivelando un aspetto del tutto inedito della personalità di Joseph Tusiani, ben noto per la sua attività letteraria e per quella di traduttore. Essi testimoniano la sua sensibilità e il suo vibrante umore battagliero per una questione sociale di così scottante attualità come quella dei diritti civili degli afroamericani.Tra questi testi figura, in particolare, una interessante e rara intervista a Martin Luther King del 1960. Il volume è corredato da alcuni utili e snelli apparati che intendono illuminare le coordinate essenziali di un itinerario intellettuale esemplare. L’incontro, organizzato nell’ambito del progetto ‘’Tusiani 100’’ per onorare il centenario della nascita dell’autore italoamericano, s’inquadra nella ricorrenza del Tricentenario della chiesa di Sant’Antonio Abate di San Marco in Lamis ed ha il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia, dei Poli Biblio-Museali di Puglia (in particolare della Biblioteca ‘’La Magna Capitana’’ di Foggia), dell’Associazione ‘’Amici di Joseph Tusiani AP.S.’’ – Centro Studi J. Tusiani di San Marco in Lamis d’intesa col Centro Documentazione dell’Emigrazione (CDEC) della stessa città.