Incidente a Bari: bambina di 8 anni investita da un centauro in fuga

BARI - Tragedia a Bari che ha coinvolto una bambina di soli 8 anni. Secondo le prime testimonianze, ieri mattina un centauro stava percorrendo via Ettore Fieramosca impennando con la sua moto quando ha travolto la piccola, che si trovava sulla strada. La bambina è stata violentemente sbalzata contro una delle auto parcheggiate lungo la strada, nell'incrocio con via Principe Amedeo.L'incidente ha suscitato grande panico e preoccupazione tra i presenti. Fortunatamente, un'ambulanza del 118 è giunta sul luogo dell'incidente in pochissimo tempo, forse già impegnata nella zona per altri motivi. Il personale medico ha immediatamente prestato le prime cure alla piccola vittima, ma a causa della gravità delle sue condizioni, è stato necessario trasportarla d'urgenza al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, classificando l'intervento come codice rosso.Le prime informazioni suggeriscono la possibilità di problemi polmonari e neurologici causati dall'impatto, e per questo motivo sono in corso tutti gli accertamenti del caso per valutare l'estensione delle lesioni e fornire il trattamento adeguato. La bambina presentava anche diverse ferite, ulteriormente complicando la sua situazione già critica.Una circostanza particolarmente allarmante è stata la fuga del centauro dopo l'incidente, senza prestare alcun tipo di soccorso alla vittima. Questo comportamento ha suscitato indignazione e condanna da parte della comunità locale e delle autorità. Le forze dell'ordine stanno attualmente conducendo indagini per identificare e perseguire il responsabile di questo tragico incidente e portarlo di fronte alla giustizia.