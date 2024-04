Incidente a Bari: auto ribaltata, giovane ferita

BARI - Ieri sera, un incidente stradale ha scosso la tranquillità di Bari, precisamente in via Napoli, all'altezza dello svincolo per la SS16. Le conseguenze sono state gravi: una delle vetture coinvolte nell'incidente ha riportato un ribaltamento, mentre una giovane donna di 28 anni è rimasta ferita.Secondo quanto riportato dalle autorità locali, l'incidente ha coinvolto due veicoli, il cui impatto ha causato il ribaltamento di uno di essi. La vittima dell'incidente, una ragazza di 28 anni, è stata prontamente assistita dal personale medico intervenuto sul posto. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell'incidente, è stata trasportata d'urgenza dall'ambulanza del 118 al Policlinico di Bari, dove è stata ricoverata in codice giallo.L'evento ha generato una certa apprensione tra i residenti della zona e coloro che si trovavano nelle vicinanze al momento dell'incidente. Le cause esatte dell'incidente non sono ancora state chiarite, ma le autorità competenti stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto.