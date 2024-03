Senza braccia, Ismail Zulfic diventa campione di nuoto e conquista il cuore del mondo

Questa prestazione gli è valsa l'incredibile cifra di 708 punti, un punteggio notevole per un atleta così giovane. Ismail, che è nato senza entrambe le braccia e con una gamba deformata, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è diventato un po' una celebrità del nuoto in Bosnia, ma i suoi successi in piscina lo hanno reso fonte d'ispirazione per molti.



LIGNANO SABBIADORO - Nella competizione internazionale di nuoto, l'incontro delle World Series a Lignano, in Italia, il nuotatore paralimpico Ismail Zulfic della Bosnia ha mostrato prestazioni impressionanti. Il tredicenne Zulfic, il più giovane partecipante alla finale B, si è classificata prima nella categoria assoluta nei 50 metri dorso. Nella categoria junior ha vinto la medaglia d'oro, stabilendo il suo record personale e nazionale in 43:25.