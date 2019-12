Serie A: Lecce-Bologna banco di prova importante per i salentini

Nella diciassettesima giornata di andata di serie A il Lecce giocherà domani alle 15 in casa contro il Bologna. Per i salentini sarà una gara abbastanza insidiosa. Gli emiliani dopo il successo 2-1 allo stadio “Dall’Ara” con l’Atalanta cercheranno di ottenere un risultato positivo per fare un passo avanti importante nella corsa verso la salvezza. I pugliesi devono ottenere i tre punti dopo la sconfitta 3-0 subita a Brescia per abbandonare il quartultimo posto.Il tecnico del Lecce Fabio Liverani dovrà rinunciare a Lapadula e Majer squalificati, e a Farias e Meccariello infortunati. Esterni Tatchtsidis e Tabanelli. Regista Mancosu. In attacco La Mantia e Falco. L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic non potrà contare su Danilo, fermato dal giudice sportivo, e su Dzemaili e Krejcl per problemi muscolari. Sulle fasce Poli e Orsolini. Trequartista Soriano. In avanti Sansone e Palacio. Arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo.Negli ultimi precedenti in Serie A a Lecce tra le due squadre due pareggi e un successo degli emiliani. Nel 2008/09 la gara terminò 0-0. Nel 2010/11 vinse il Bologna 1-0 con un gol realizzato nel primo tempo da Ramirez. Nel 2011/12 la partita finì 0-0. Allo stadio “Via Del Mare” saranno presenti circa 15000 spettatori, 500 arriveranno da Bologna.