Basket: il San Severo perde 78-75 a Piacenza

Nella tredicesima e ultima giornata di andata di A/2 di basket maschile il San Severo ha perso 78-75 a Piacenza. Primo quarto, Saccaggi 5-0 per i pugliesi. Piccoli, 12-11 per gli emiliani. Hall, 22-14 Piacenza. La squadra di Ceccarelli si impone 24-21. Secondo quarto, Santiangeli allunga 29-21 per il Piacenza. Spanghero tiene in corsa San Severo ma 31-30 per gli avversari. Ball e Ogide, 38-32 Piacenza. Gli emiliani prevalgono di nuovo 42-40.Terzo quarto, Di Donato 48-42 San Severo. Hall impatta per Piacenza, 48-48. Kennedy, San Severo trionfa 58-53. Quarto quarto, Ogide 61-58 Piacenza. Antelli pareggia per i pugliesi, 66-66. Hall, 72-68 per gli avversari. Di nuovo Hall. Piacenza vince questo quarto e 78-75 tutta la partita. Sconfitta immeritata per il San Severo. E’ penultimo in classifica con 8 punti. Migliori realizzatori, nei pugliesi Kennedy 16 punti, negli emiliani Hall 35 punti. Nella quattordicesima giornata, prima di ritorno San Severo giocherà in casa contro Milano. I lombardi hanno vinto 84-72 a Caserta.