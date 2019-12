Umanizzazione delle cure all’Ospedale San Paolo: il “grazie” ai reparti impegnati nella prima linea della Sanità

BARI - Le persone innanzitutto. All’Ospedale San Paolo di Bari, l’umanizzazione delle cure e l’assistenza ai pazienti sono ormai diventato il fulcro attorno al quale ruota ogni attività. Il cui miglioramento è stato riconosciuto a settembre dal rapporto Agenas e Aress Puglia sulla "Valutazione partecipata dell'umanizzazione delle strutture di ricovero": primo in Puglia, tra gli ospedali pubblici, nel progetto “Youman”.Un premio da condividere tutti insieme, com’è stato fatto stamattina durante una cerimonia organizzata dal direttore medico del presidio Angela Leaci e dal direttore amministrativo Rachele Popolizio, coinvolgendo i protagonisti di questo deciso salto in avanti. L’ospedale si è vestito a festa per premiare gli operatori sanitari, medici, infermieri e oss impegnati nella prima linea della Sanità pubblica. Il “grazie” è arrivato dalla direzione Strategica dell’ASL Bari, presente con il DG Antonio Sanguedolce, e da Vito Montanaro, direttore del Dipartimento della Salute della Regione Puglia, che ha voluto rimarcare un particolare: “Da quando sono al Dipartimento – ha detto – non ho mai avuto una segnalazione o lamentela sul personale o sui servizi offerti dal San Paolo”.Una certificazione, quella dei cittadini-utenti, che vale più di ogni altro riconoscimento. E per questo, in un ospedale che si è distinto per aver messo mano non solo all’estetica, all’accoglienza, all’informazione ma anche al rapporto medico-paziente, si è voluto lasciare traccia attraverso una pergamena consegnata ad ogni reparto e ai suoi operatori. Tutti capaci di dare un senso più profondo e umano alle cure e al rapporto con ciascun paziente, usando anche le parole giuste oltre che le terapie più adeguate.Un filo rosso che tiene assieme anche il “grazie” per le associazioni AVO e “Cuore di Donna”, volontari impegnati quotidianamente in Ospedale, e le dr.sse Angela Vestito e Emanuela Garasto, senologhe premiate rispettivamente nel 2018 e 2019 con il “Laudato medico” della Fondazione Veronesi. Un premio basato sul gradimento dei pazienti e che “misura” concretamente la capacità di questi medici di curare, ascoltare e dialogare con i propri pazienti. Da persona a persona.