BARI - Prosegue l'ondata di maltempo sulla Puglia. E' prevista la possibilità dalle prime ore di domani 23 dicembre il persistere di venti di burrasca o burrasca forte, nord-occidentali su Puglia. Possibili forti mareggiate lungo le coste esposte.E' prevista inoltre la possibilita’ dalle ore 00,00 del 23 dicembre e per le successive 24 ore di venti da burrasca forte dai quadranti nordoccidentali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.Pertanto dalle ore 00,00 del 23 dicembre, e per le successive 24 ore, e' prevista allerta gialla per rischio vento localizzato su tutta la Puglia.