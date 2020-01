Basket: l'Happy Casa Brindisi ko 96-67 col Besiktas in Champions

(credits: Olimpia Milano)

- Nell’ undicesima giornata del girone D di Champions di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha perso 96-67 fuori casa contro i turchi del Besiktas Istanbul. Primo quarto, Djurisic 4-3 per i turchi. Savas allunga 8-3. Ancora Savas, 15-7. Yildlizi, 19-10. Akpinar, il Besiktas si impone 24-14. Secondo quarto, Mc Kissic, 28-14 per i turchi. Martins tiene in corsa i pugliesi, ma 30-19 per gli avversari. Djuricic, 35-21 per il Besiktas. Savas, 44-26. Gotcher,53-29. Mc Kissic, il Besiktas prevale di nuovo 55-30. Terzo quarto, ancora Mc Kissic, 57-30 per la squadra turca. Djuricic, 60-34 per il Besiktas. Tripla di Banks per l’Happy Casa, ma 61-37 per i turchi. Mc Kissic, 64-39. Yildlizi, 69-47. I turchi trionfano 76-51.Quarto quarto, Mc Kissic, 80-53 per il Besiktas. Akpinar, 85-59. Brown tiene nel match Brindisi, ma 85-63 per la squadra avversaria. Akpinar, 89-63 Besiktas. Gaspardo bravo sotto le plance per i pugliesi, però 92-65 per il Besiktas. Turgut, 94-67. Gondur, la squadra turca vince questo quarto e 96-67 tutta la partita. Netta sconfitta per l’Happy Casa Brindisi. Migliori realizzatori, nei pugliesi Stone 18 punti, nel Besiktas Istanbul Mc Kissic 18 punti. Nella dodicesima giornata l’Happy Casa Brindisi giocherà martedì prossimo 21 gennaio alle 20,30 in casa contro i greci del Paok Salonicco.