Cade controsoffitto durante veglione, 10 feriti a Bari

BARI - Momenti di paura all'Hotel Excelsior di Bari a causa del cedimento di parte del controsoffitto di una sala della struttura alberghiera mentre era in corso il veglione di Capodanno. Sono una decina in tutto i feriti, non in pericolo di vita. Uno di loro ha però riportato lesioni gravi ed è stata ricoverata in codice rosso al Policlinico.Il crollo, avvenuto nella struttura di via Giulio Petroni, è avvenuto all'incirca all'1:00, quando aveva appena terminato di cantare un duo che aveva animato la cena delle circa 100 persone presenti all'interno della sala, prima della serata danzante che sarebbe dovuta cominciare di lì a poco. Ad intervenire prontamente i Vigili del fuoco, personale del 118 e agenti di Polizia.Avviati gli accertamenti per determinare le cause del cedimento del contro soffitto.