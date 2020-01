Campionato Primavera: ok l'Atalanta la Roma e la Juve, pareggia la Lazio, ko il Napoli

- Nella quattordicesima giornata del Campionato di calcio Primavera l’Atalanta ha vinto 3-0 fuori casa col Genoa ed è prima in classifica da sola con 40 punti. I bergamaschi sono passati in vantaggio nel primo tempo con Cortinovis. Hanno raddoppiato con Colley. Nel secondo tempo hanno realizzato la terza rete con Traore.Il Cagliari ha vinto 3-0 a Verona col Chievo ed è secondo a quota 31. I sardi sono andati in gol nel primo tempo con Carboni. Hanno raddoppiato nella ripresa con Gagliano ed hanno realizzato la terza rete ancora con Carboni. La Juventus ha vinto 1-0 a Napoli ed è terza con 24 punti.Per i bianconeri decisivo il gol segnato nel primo tempo da Ranocchia. La Roma ha vinto 2-1 a Trigoria contro il Pescara. I giallorossi sono passati in vantaggio nel primo tempo con Calafiori. Hanno raddoppiato con Sdaigui. Nel secondo tempo gli abruzzesi hanno segnato con Pavone su rigore. L’Inter ha vinto 3-1 in casa con l’Empoli. Nel primo tempo in gol i nerazzurri con Ntube. Hanno raddoppiato con Oristanio su rigore. Moretti ha realizzato la terza rete.Nel secondo tempo i toscani hanno segnato con Asllani. La Lazio ha pareggiato 0-0 a Bologna. La Fiorentina ha pareggiato 2-2 in casa con la Sampdoria. Nel primo tempo in gol i toscani con Montiel su rigore. Nel secondo tempo hanno pareggiato i liguri con D’Amico su rigore. La Sampdoria ha segnato di nuovo ancora con D’Amico. La Fiorentina ha pareggiato con Spalluto. Il Torino ha pareggiato 0-0 in casa contro il Sassuolo ed è ottavo in classifica con 17 punti.