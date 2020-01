Basket: l'Happy Casa Brindisi trionfa 93-92 a Cantù

(credits: Happy Casa Fb)

- Nella prima giornata di ritorno di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha vinto 93-92 dopo un tempo supplementare a Cantù al Pala Desio. Primo quarto, Clark 5-2 per i lombardi. Thompson impatta per i pugliesi, 13-13. Ancora Thompson, 18-15. Banks, l’Happy Casa si impone 24-21. Secondo quarto, di nuovo Banks 30-26 per i pugliesi. Martin, 36-32. Banks, 41-37. Brown, Brindisi prevale di nuovo 47-43. Terzo quarto, Stone 50-48 per la squadra pugliese allenata da Frank Vitucci. Ancora Stone, 53-51. Hayes, 63-56 Cantù. Pecchia, 67-65. Clark, i lombardi trionfano 72-67.Quarto quarto, Banks 76-74 Happy Casa. Ancora Banks, 81-76. Di nuovo Banks, 84-80. Ragland per i lombardi, 84-84. Necessario il tempo supplementare. Nell’extra time Clark, 87-84 per il Cantù. Banks, 90-89 per i pugliesi. Clark, 91-90 per gli avversari. Thompson, l’Happy Casa vince questo tempo supplementare e 93-92 tutta la partita. Successo meritato per i pugliesi. Sono quinti in classifica con 20 punti. Migliori realizzatori, nell’Happy Casa Brindisi Banks 32 punti, nel Cantù Clark 30 punti. Nella seconda giornata di ritorno la squadra di Frank Vitucci giocherà domenica prossima 19 gennaio alle 17, 15 al Pala Pentassuglia contro la Virtus Roma che ha perso 97-68 in casa con la solitaria capolista Virtus Bologna.