Cassano (ARPAL): “Bandi per I Cpi? I 5Stelle chiedano ai 5Stelle”

BARI - «I consiglieri regionali M5S Antonella Laricchia, Grazia Di Bari e Gianluca Bozzetti, in un’interrogazione indirizzata all’assessore alla Formazione e Lavoro Sebastiano Leo chiedono notizie dei bandi per potenziare i Centri per l’impiego (Cpi) in Puglia, nonostante – affermano - i fondi disponibili». La risposta in questo caso non può che essere telegrafica: “Antonella Laricchia, Grazia Di Bari e Gianluca Bozzetti si devono rivolgere al presidente Anpal, Parisi (tecnico in quota 5Stelle) e alla ministra del Lavoro, Catalfo (sempre M5S). Personalmente potrei dare il mio contributo alle indagini rendendo pubblici alcuni indizi: il 17 settembre 2019 ho infatti scritto per la prima volta a Parisi sollecitando l'iter dopo che era già da me stato inviato lo schema di convenzione per il rafforzamento dei Cpi, e il relativo piano di attuazione regionale. Parisi mi ha subito assicurato il suo interessamento. Da allora sono trascorsi quattro mesi e nonostante il reale contributo dato dallo stesso Parisi per ora ci sono state solo ulteriori richieste di chiarimenti, che l'Arpal Puglia ha prontamente fornito. Diciamo che a conti fatti siamo arrivati alla quinta domanda di convenzione, ma - come anche i consiglieri regionali grillini facilmente comprenderanno - senza alcuna risposta definitiva non possiamo procedere alla pubblicazione dei bandi per le assunzioni. Attendiamo quindi fiduciosi. Ovviamente a Laricchia, Di Bari e Bozzetto, nel caso possiamo fornire indirizzi e tel di Anpal e Ministero del Lavoro”. Così in una nota, commissario Arpal - Puglia.