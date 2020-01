Serie B: l'Entella acquista Mazzitelli, l'Ascoli ingaggia Morosini

- In Serie B l’Entella Chiavari ha acquistato il centrocampista Mazzitelli dal Sassuolo. L’Ascoli ha ingaggiato il trequartista Morosini dal Brescia. Il Venezia ha tesserato l’attaccante Monachello dall’Atalanta, e il difensore Molinaro, svincolato dal Frosinone. Il Pordenone ha rinforzato la squadra con l’acquisto della punta Bocalon dal Venezia. Il Cosenza ha acquistato l’attaccante spagnolo Asencio dal Pisa e il difensore De Angelis dalla Lazio.Lo Spezia ha acquistato l’attaccante francese Nzola dal Trapani, ed è interessato al centrocampista francese Taugourdeau del Trapani. Lo Spezia recupererà martedì 11 febbraio alle 21 la partita in casa contro la Cremonese non giocata il 20 dicembre 2019 per l’allerta meteo in Liguria. Il Cittadella ha ingaggiato l’attaccante Stanco dalla Feralpi Salò. Il Frosinone ha ingaggiato il terzino D’Elia dall’Ascoli. L’Empoli ha acquistato il centrocampista scozzese Henderson dal Verona, l’attaccante La Mantia dal Lecce e il difensore Fiamozzi dall Lecce.Il Pisa ha ingaggiato l’esterno di centrocampo Soddimo dalla Cremonese. Il Pescara è interessato al centrocampista Melchiorri del Perugia e alla punta Citro del Frosinone. Il direttore sportivo degli abruzzesi Antonio Bocchetti è in trattativa con i messicani del Puebla per il centravanti Roman. Il Trapani potrebbe ingaggiare il difensore Ricciardi del Lecce e la punta Vadalà dall’Universidad de Concepcion, una squadra di calcio del Cile. Contatti con gli argentini del River Plate per il centrocampista Rossi.