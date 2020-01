Gratta e Vinci premia la Puglia: a Martina vinti 2 mln con il biglietto “Bonus Tutto per Tutto”

ROMA - La fortuna tocca la Puglia, a Martina Franca (TA) è stata realizzata una vincita da 2 milioni di euro con il biglietto “Bonus Tutto per Tutto”. Il biglietto - come riporta Agimeg - è stato acquistato nel punto vendita di Rosaria Minardi, in Viale della Libertà, 148 a Martina Franca (TA). “Siamo molto felici di questa vincita, la seconda in pochi mesi qui da noi. Crediamo che il vincitore sia passato di qui durante le vacanze di Natale”. Ha dichiarato Rosaria Minardi, titolare del punto vendita. Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per oltre 326 milioni di euro in tutta Italia.