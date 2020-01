Serie C: il Bari pareggia 1-1 a Viterbo al 93' con un gol di D'Ursi

- Nella seconda giornata di ritorno del girone C di Serie C il Bari ha pareggiato 1-1 a Viterbo. Nel primo tempo al 3’ è passata in vantaggio la Viterbese con Bensaja, tiro da fuori area. I pugliesi insidiosi. Un colpo di testa di Antenucci è terminato a lato. Nel Bari si è infortunato Hamlili, al suo posto è entrato in campo Awua. La Viterbese è andata vicina al raddoppio. Errico tutto solo in area di rigore ha calciato alto. I biancorossi propositivi. Un tiro di Schiavone è stato respinto con le mani dal portiere Pini.Nel secondo tempo la Viterbese in contropiede. Una conclusione di Bunino ha trovato pronto a salvarsi con i pugni il portiere Frattali. Il Bari ha aumentato i ritmi del suo gioco. Un colpo di testa di Bianco non ha inquadrato la porta. Ferrari ha provato di testa, Pini ha neutralizzato. Al 93’ il Bari ha pareggiato con D’Ursi, tiro al volo in mezza rovesciata.Il Bari è secondo in classifica a 40 punti insieme alla Ternana che ha vinto 1-0 a Potenza. La squadra di Vincenzo Vivarini ha ridotto a -9 il distacco dalla capolista Reggina che ha 49 punti, e che ha perso 3-0 in trasferta contro la Cavese.