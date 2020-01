Si ritira anche De Rossi. Che cosa fanno oggi i Campioni del Mondo del 2006?

A quasi 42 anni, Gigi Buffon resta l’unico protagonista della magica notte di Berlino del 9 luglio 2006 ancora in attività





Portieri

· Gianluigi Buffon (41 anni): secondo portiere della Juventus

· Marco Amelia (37 anni): commissario tecnico della Vastese, impegnata in Serie D

· Angelo Peruzzi (49 anni): dirigente sportivo della Lazio





Difensori

· Andrea Barzagli (38 anni): collaboratore tecnico di Sarri alla Juventus

· Fabio Cannavaro (46 anni): allenatore del Guangzhou Evergrande, vincitore del campionato cinese 2019

· Fabio Grosso (42 anni): allenatore recentemente esonerato dal Brescia

· Marco Materazzi (46 anni): allenatore, esonerato dal Chennaiyin nel marzo 2017

· Alessandro Nesta (43 anni): ct del Frosinone, attualmente in Serie B

· Massimo Oddo (43 anni): allenatore del Perugia, sollevato dall’incarico a gennaio 2020

· Cristian Zaccardo (38 anni): aspirante allenatore e direttore sportivo

· Gianluca Zambrotta (42 anni): ex allenatore, consigliere federale AIC e ambasciatore Euro 2020



Centrocampisti

· Simone Barone (41 anni): allenatore del Sassuolo Under 18

· Mauro Camoranesi (43 anni): allenatore del Tabor Sežana dal 3 gennaio 2020

· Daniele De Rossi (37 anni): ex giocatore, ritiratosi dal Boca Juniors il 6 gennaio 2020

· Gennaro Gattuso (42 anni): allenatore del Napoli

· Simone Perrotta (42 anni): membro del Consiglio Federale FIGC

· Andrea Pirlo (40 anni): imprenditore vinicolo e opinionista di Sky Calcio





Attaccanti

· Alessandro Del Piero (45 anni): opinionista di Sky Sport

· Alberto Gilardino (37 anni): ct della Pro Vercelli, impegnata in Serie C

· Vincenzo Iaquinta (40 anni):

· Filippo Inzaghi (46 anni): allenatore del Benevento, che milita in Serie B

· Luca Toni (42 anni): allenatore e opinionista Mediaset

· Francesco Totti (43 anni): ex dirigente sportivo della Roma

Dopo appena 6 mesi al Boca Juniors, l’ex capitano della Roma Daniele De Rossi ha annunciato l’addio definitivo al calcio giocato. Deiresta così in attività soltanto Gigi Buffon. A quasi 42 primavere e nel ruolo di vice Szczesny, il “secondo” portiere della Juventus ha appena eguagliato il record di Paolo Maldini, raggiungendolo in cima alla classifica delle presenze in Serie A, con 647 partite disputate indossando la maglia del Parma (168) e della Vecchia Signora (479).Nonostante una carriera costellata da traguardi e successi – il fuoriclasse bianconero è il calciatore che ha vinto il maggior numero di campionati di Serie A – Buffon non ha perso la determinazione con cui continua a vivere, e a far vivere, emozioni a compagni e tifosi. La, ripartita da Sarri, resta anche quest’anno. Secondo gli esperti di scommesse sportive sul calcio di 888sport , al giro di boa stagionale i Campioni d’Italia continuano a essere i più accreditati per la conquista dello scudetto (moltiplicatore bassissimo, 1.40). Si conferma invece come vera, la cui quota (3.25) ha subito un lieve rialzo in seguito al pareggio interno con l’Atalanta di mister Gasperini. Ma c’è da tenere d’occhio anche il moltiplicatore scudetto della Lazio: l’ipotetico titolo alla squadra attualmente più in forma della Serie A pagherebbe 8 volte la posta.Rimanendo in tema di pronostici, una volta archiviato il campionato sarà tempo di pensare agli Europei . L’, che non esclude la possibile convocazione di Buffon come terzo portiere degli Azzurri, esordirà nel Gruppo A allo Stadio Olimpico di Roma venerdì 12 giugno 2020 contro la Turchia. Concluderanno la fase a gironi le partite Italia-Svizzera, prevista per mercoledì 17 giugno, e Italia-Galles di domenica 21 giugno, disputate sempre di fronte al pubblico di casa.La Nazionale avrà il compito di cancellare il pessimo bilancio degli ultimi anni, con la speranza di tornare a sollevare quel trofeo che latita dalla bacheca azzurra da più di 40 anni . Mancano poco più di 6 mesi dall’avvio della competizione, e non è ancora ufficiale la formazione sulla quale punterà il ct. A distanza di tempo, le emozioni del 2006 sono invece ancora vive: vediamo allorache fecero sognare l’Italia.